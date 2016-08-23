Загроза Pokemon GO: МВС хоче обговорити гру на засіданні Кабміну та РНБО

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС України, популярність сервісу Pokemon GO призвела до виникнення нового спектру загроз, пов’язаних з його використанням, об’єктам критичної інфраструктури, життю та здоров’ю окремих громадян. Кількісно збільшуються смертельні випадки з гравцями Pokemon GO та урізноманітнюються порушення закону ними та відносно них.

Читайте такожУ Дніпропетровській області 12-річний хлопчик зловив всіх покемонів

Низка держав вже озвучили застереження для своїх громадян і направили офіційні запити до розробників віртуальної гри з метою нівелювання негативних наслідків від використання цього он-лайн сервісу.

Так, поліція та Збройні сили Ізраїлю заборонили своїм службовцям використовувати додаток Pokemon GO під час перебування на режимних об’єктах. Керівництво відомств побоюється витоку інформації з обмеженим доступом. З метою недопущення будь-яких незаконних дій, пов’язаних із грою Pokemon GO, поліція Риги написала рекомендації-застереження для своїх громадян.

"Враховуючи реальність загроз щодо об’єктів критичної інфраструктури, режимних об’єктів, зони АТО, громадських місць внаслідок безконтрольності використання цього сервісу на території України та безпеки пересічних громадян, МВС готове ініціювати розгляд на засіданні Кабінету міністрів України, РНБО питання регулювання діяльності на території України подібних сервісів", - повідомили у міністерстві та додали, що, використовуючи зарубіжний досвід реагування державних органів на інциденти, пов’язані з Pokemon GO, з метою здійснення превентивної діяльності з недопущення тяжких наслідків для прихильників гри і захисту законних прав та інтересів осіб, які мимоволі можуть бути втягнуті до неї, на першому етапі готові запропонувати пам’ятку для кожного гравця, з якою можна ознайомитися на сайті відомства.