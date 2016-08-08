У Бельгії будуть штрафувати за ловлю покемонів на дорозі
15:09, 08 серпня 2016Курйози
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Поліція Бельгії незабаром може почати штрафувати пішоходів, які ловлять покемонів, переходячи дорогу.
REUTERS
Відповідні дії співробітників поліції будуть засновані на пункті правил дорожнього руху, який свідчить, що "на дорозі необхідно вести себе так, щоб не представляти при цьому ніяких незручностей і ніякої небезпеки для інших учасників руху", повідомляє ZN.ua з посиланням на Figaro.
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Це означає, що будь-яка людина, який переходить дорогу, дивлячись в смартфон, а не по сторонах, може отримати штраф у розмірі 55 євро.
Як повідомляв УНІАН, Іран став єдиною країною, що заборонила Pokemon Go.
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