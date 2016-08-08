У Бельгії будуть штрафувати за ловлю покемонів на дорозі

Відповідні дії співробітників поліції будуть засновані на пункті правил дорожнього руху, який свідчить, що "на дорозі необхідно вести себе так, щоб не представляти при цьому ніяких незручностей і ніякої небезпеки для інших учасників руху", повідомляє ZN.ua з посиланням на Figaro.

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Це означає, що будь-яка людина, який переходить дорогу, дивлячись в смартфон, а не по сторонах, може отримати штраф у розмірі 55 євро.

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