Штраф за паркування: у Китаї двірник заблокував позашляховик 40 сміттєвими баками (відео)

У Китаї двірник дав урок водієві позашляховика, який неправильно припаркувався і не відповідав на дзвінки.

Як повідомляє щоденна китайська газета "Женьмінь жибао", автомобіль водія заважав двірнику прибрати територію. Спершу той спробував додзвонитися водієві, який знехтував правилами паркування. Читайте такожУ Мінську чоловік місяць ночував у машині, щоб дізнатися, хто залишає на ній подряпини (відео) Зазнавши невдачі, двірник прийняв рішення заблокувати автомобіль, використавши 40 сміттєвих баків. На каналі "Женьмінь жибао" на YouTube опубліковано відео "покарання". Як повідомляв УНІАН, минулого тижня тайванська поліція бездушно розірвала кліщами суперкар Lamborghini через неправильні номери.

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