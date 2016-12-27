У Південній Кореї стюардесам дозволили використовувати шокери проти пасажирів

Співробітникам Korean Air і раніше видавали електрошокери, але ті їх не застосовували проти бешкетників, тому що правила дозволяли використовувати подібні засоби лише в разі реальної загрози життю екіпажу і пасажирів літака.

Про це пише Бі-бі-сі.

Тепер ці правила істотно розширені. Персонал авіакомпанії зможе застосовувати електрошокери в разі будь-яких спроб агресивних пасажирів застосувати силу. Також бортпровідників відправлять на курси, де навчать поводитися з шокерами.

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Таке рішення компанія прийняла після інциденту, що стався минулого тижня в літаку, що прямував з Ханоя в Сеул. Один з пасажирів почав нападати на інших, після чого його скрутив американський співак Річард Макс, який летів цим рейсом .

Пасажира після приземлення передали правоохоронним органам. Але на цьому історія не закінчилася. Макс написав у себе в соцмережах, що співробітники Korean Air були занадто погано екіпіровані і навчені для того, щоб впоратися без його допомоги.

Дружина співака теж розкритикувала бортпровідників, зазначивши, що у них були електрошокери, але вони не знали, як ними користуватися. Компанія у відповідь пояснила, що її працівники просто бояться застосовувати спецзасоби, які можуть завдати шкоди здоров'ю бешкетника.

За даними корейських влади, кількість правопорушень, які фіксуються щорічно в літаках південнокорейських авіакомпаній, за останні кілька років зросла більш ніж удвічі: з 191 в 2012 році до 460 в 2015 році.