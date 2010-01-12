До Землі наближається незвичайний астероїд

Астрономи виявили загадковий астероїд, параметри орбіти якого змушують припускати, що це може бути створений людиною космічний апарат, у середу він наблизиться до Землі на мінімальну відстань.

Повідомлення про виявлення цього небесного тіла було опубліковано на сайті Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу в понеділок увечері, передає РІА «Новости».

Згідно з розрахунками вчених, астероїд, що одержав позначення 2010 AL30, має розміри близько 10-15 метрів. У середу, близько 12.48 за Грінвічем (15.48 мск) він зближуватиметься із Землею на мінімальну відстань - 128 тисяч кілометрів, що майже втричі вище за орбіту місцерозташування геостаціонарних супутників.

"Цей об`єкт... має період обертання один рік - отже, це скоріше створений людиною об`єкт, ніж природне небесне тіло", - зазначають італійські астрономи Ернесто ГУЇДО і Джованні СОСТЕРО з обсерваторії Реманцакко, які отримали знімки астероїда.

Разом із тим, американський астроном Алан ХАРРІС, старший науковий співробітник Інституту космічної науки, вважає, що орбіта відкритого астероїда не є чимось незвичайним і не схожа на звичайні орбіти космічних апаратів.

У період максимального зближення із Землею астероїд 2010 AL30 можна буде спостерігати в сузір`ї Риб, у сузір`ї Оріона та сузір`ї Тельця як зірку 14-ої величини, але розгледіти її можна буде тільки в телескоп.