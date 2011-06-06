Стартувала програма стажування для студентів Києва (прес-конференція)
8 червня о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена початку відбору учасників Програми стажування для студентів Києва «Час Кар’єри». Ініціатором програми виступило ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя».
Мета програми - сприяти популяризації соціально відповідального бізнесу в Україні, надати компаніям допомогу у пошуках перспективних фахівців, а талановитій молоді – можливість отримати практичні навички.
Компанії-партнери оберуть найкращих кандидатів і в серпні 2011 р. запросять їх на місячне стажування.
Учасники прес-конференції:
Голова ВГО «Громадянський рух Олега Рябоконя» Олег РЯБОКОНЬ.
Президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.
Віце-президент у справах молоді та зв’язків з громадськістю БО «Слов’янський фонд», «Парк Київська Русь» Святослав ЛЕШИК.
Керівник відділу маркетингу і реклами ТОВ «ЮФМ-Груп» Азіза ХАМІДОВА.
Директор з маркетингу ПП «Пронет» Яків ВЛАСЕНКО.
Керівник відділу управління персоналом «Фокстрот. Техніка для дому»
Марія ЧЕРНЕНКО.
Акредитація за моб. (093) 094-24-97 та на місці за редакційними посвідченнями.
Детальна інформація про програму стажування тут http://riabokon.com/uk/chas-karjery/