На сайті донецького храму запустили віртуальний 3-D тур

У Донецьку на сайті Храму святителя Ігнатія Маріупольського запущено віртуальний 3-D тур по храму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Згідно з повідомленням, віртуальний 3-D тур по храму, який розташований на території Донецького металургійного заводу, дозволяє користувачам Інтернету зробити екскурсію по храму. Тур пропонує чотири точки огляду: вхід із вулиці, погляд з центру храму, вигляд з кліроса і вівтар.

«3-D тур по храму дасть лише зовнішнє уявлення про святиню, внутрішній дотик до якої можливий лише через безпосередню участь в особистій молитві і суспільному богослужінні», - наголошується в повідомленні.