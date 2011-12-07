На сайті донецького храму запустили віртуальний 3-D тур
19:45, 07 грудня 2011Курйози
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Розташований на території заводу
У Донецьку на сайті Храму святителя Ігнатія Маріупольського запущено віртуальний 3-D тур по храму.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Згідно з повідомленням, віртуальний 3-D тур по храму, який розташований на території Донецького металургійного заводу, дозволяє користувачам Інтернету зробити екскурсію по храму. Тур пропонує чотири точки огляду: вхід із вулиці, погляд з центру храму, вигляд з кліроса і вівтар.
«3-D тур по храму дасть лише зовнішнє уявлення про святиню, внутрішній дотик до якої можливий лише через безпосередню участь в особистій молитві і суспільному богослужінні», - наголошується в повідомленні.
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