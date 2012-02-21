У Польщі спонсор Євро-2012 переплутав кольори українського прапора

Офіційний спонсор Євро-2012 компанія Coca-Cola розмістила у Польщі рекламу присвячену, чемпіонату, на якому переплутано кольори Державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить фотографія, яку надіслав одни з мешканців польського міста Щечін телеканалу TVN24.

На встановленому білборді український прапор має жовту смугу зверху, а не знизу, як повинно бути.

Директор з питань іміджу Coca-Cola Poland Services Катажина БОРУЦЬКА пояснила TVN24 цю помилку «людським фактором», запевнивши, що плакати, які були встановлені 19 лютого, найближчим часом замінять.

У коментарі УНІАН К.БОРУЦЬКА не змогла одразу уточнити, скільки саме рекламних щитів із неправильним зображенням Державного прапора України було встановлено на вулицях польських міст, зауваживши, що ця рекламна компанія розпочалася лише в неділю, 19 лютого.

"Ми дуже швидко виявили цю помилку та одразу почали замінювати плакати", - сказала вона.

К.БОРУЦЬКА зауважила, що рекламна кампанія, в рамках якої розміщується цей плакат, невелика, і частина з цих плакатів ще навіть не була розміщена.

Співрозмовник агентства запевнила, що усі плакати з неправильним зображенням українського прапора замінять найпізніше до четверга, 23 лютого.

К.БОРУЦЬКА відмовилась назвати суму орієнтовних збитків компанії через вимушену заміну плакатів та не уточнила, з яких причин це сталося.

"Це проходить через багато рук. Важко сказати, хто зробив помилку... Нам шкода, і ми насправді зробили все (аби виправити ситуацію)", - сказала УНІАН представник компанії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу у Польщі та в Україні відбудеться з 8 червня по 2 липня цього року.