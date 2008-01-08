Дитина приклеїлася до ліжка, щоб не йти в школу

Мексиканський хлопчик приклеїв руку до ліжка, щоб не повертатися на навчання після зимових канікул.

"На канікулах було так чудово", - прокоментував свій вчинок 10-річний Дієго Паласіос, який живе недалеко від міста Монтеррей на північному сході Мексики, в інтерв`ю газеті Reforma.

Мати Дієго Сандра знайшла свого сина, приклеєного до ліжка біля телевізора, передає Бі-бі-сі.

"Я не знаю, навіщо він це зробив, - сказала вона. - Взагалі-то він хороший хлопчик".

Дієго прокинувся раніше і поцупив з кухні клей, який використовують на виробництві .

Його мати дві години намагалася розчинити клей рідиною для зняття лаку для нігтів, проте у результаті була вимушена звернутися по допомогу до фахівців.

Поліції і медичним працівникам вдалося звільнити хлопчика, розчинивши клей за допомогою спеціального спрея.

Поки вони працювали, Дієго не відривався від перегляду мультфільмів.

Він не постраждав і в результаті запізнився в школу всього на декілька годин.