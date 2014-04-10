У Німеччині в продаж помилково надійшли чашки з портретом Гітлера

Придбати посуд із зображенням нацистського лідера можна було в магазинах меблевої мережі Zurbrüggen, розташованих у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про це пише Газета.ру з посиланням на німецьке видання Neue Westfaelische.

Автор дизайну використав портрет Гітлера з поштової марки, випущеної в часи правління нацистів. В орнаменті також можна розгледіти свастику.

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Власник торгової мережі Крістіан Цурбрюгген вже вибачився за інцидент. Він назвав подію «безглуздим збігом невдалих обставин». Виявилося, що чашки були отримані Zurbrüggen від постачальника в Китаї. Судячи з усього, особистість Гітлера дизайнеру незнайома, зазначає видання.

Загалом було випущено 5 тис. чашок. При їх розпакуванні і розвантаженні в Німеччині помилку не помітили. Дану продукцію вже зняли з продажу. У загальній складності до виявлення помилки було продано 175 таких чашок. Всім, хто поверне покупку, пропонується сертифікат в €20.