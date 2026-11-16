Естонія створює 'копію' країни на випадок російської окупації, – Politico

Таллінн готує свій цифровий уряд до управління з-за кордону на випадок вторгнення.

Естонія побоюється, що стане головною мішенню у разі вторгнення Росії до Євросоюзу, і вже розробила стратегію, яка дозволить уряду керувати країною з-за кордону в разі окупації,пише Politico.

Таллінн готується перенести свої державні послуги в хмару "або в разі руйнування центрів обробки даних, або коли з’являться війська, і ми не зможемо працювати", – сказав Тину Грюнберг, розробник нової стратегії та колишній заступник генерального секретаря з питань цифрової інфраструктури та кібербезпеки Міністерства юстиції та цифрових справ Естонії.

Естонія вже має резервну копію даних у своєму "цифровому посольстві" в Люксембурзі – фактично копію плану країни, що охоплює все: від реєстрів громадян до земельних реєстрів та її правового кодексу.

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Зараз уряд Естонії розробляє захищені додатки на хмарних платформах, зокрема Microsoft Azure та Amazon Web Services, а також на власній державній хмарній платформі. Країна постачає цю систему до свого цифрового посольства та інших місць у Європі.

Аллан Аллмер, радник з питань ІТ-архітектури та інфраструктури в Міністерстві юстиції та цифрових справ, заявив у коментарі Politico, що Естонія прагне мінімізувати наслідки найгіршого сценарію.

"У найсерйозніших сценаріях нам також необхідно зберегти надійну основу, на якій можна буде відновити цифрову державу Естонії", – сказав він.

Донедавна дискусія про цифрову безпеку, як правило, зосереджувалася на збереженні контролю всередині країни шляхом локального зберігання даних та створення технологій і центрів обробки даних на території держави. Тепер держави – особливо ті, що стикаються з підвищеним ризиком конфлікту – переосмислюють свій підхід, забезпечуючи також розподіл ризиків щодо цифрової інфраструктури.

Аллмер повідомив, що країна вже готується до наступного виклику. "Першим питанням було – як гарантувати, що державні дані Естонії не зникнуть", – сказав він, згадавши як резервне рішення вже існуюче "цифрове посольство" (сховище даних) у Люксембурзі. "Наступне завдання – забезпечити, щоб в умовах кризи держава могла продовжувати функціонувати, використовуючи ці дані", – додав він.

Загроза з боку РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 грудня Естонія закриє всі прикордонні переходи з Росією. Це рішення ухвалено після спроби диверсії на підприємстві Threod Systems, яке випускає ударні та розвідувальні безпілотні літальні апарати великої дальності.

Президент Естонії заявляв, що найближчим часом РФ навряд чи розпочне агресію проти країни, проте неможливо передбачити, якою буде ситуація через 5, 10 або 15 років.

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