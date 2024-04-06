Загалом споживання цвітної капусти може покращити здоров'я вашого серця, знижуючи рівень холестерину.

Цвітна капуста багата на поживні речовини, які надають їй унікальних переваг, таких як клітковина, вітамін С, вітамін K та холін. Завдяки таким властивостям, цей овоч можна їсти кожного дня. Як саме споживання цвітної капусти вплине на ваше здоров'я, розповіло видання EatingWell.

Відомо, що цвітна капуста належить до хрестоцвітних овочів, її родичами є брюссельська капуста, броколі та звичайна капуста.

За дієтичними рекомендаціями, необхідно вживати 28-34 грами клітковини кожного дня, саме в цьому вам допоможе цвітна капуста, адже вона насичена клітковиною. Одна чашка цвітної капусти має близько двох грамів клітковини.

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Переваги вживання цвітної капусти

Також доктор медичних наук, дієтолог з Вашингтона Ніколь Ендрюс запевняє, що однією з ключових переваг клітковини є створення здорового мікробіому кишківника, який є важливим для травлення, засвоєння поживних речовин та імунної функції. Дослідження показують, що дієта, яка має низький вміст клітковини може змінити мікробіом кишківника, адже вона збільшує ризик хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу та інші метаболічні розлади.

Крім того, споживання цвітної капусти може покращити здоров'я вашого серця. За словами дієтолога Ендрюс, цей овоч може дати поштовх вашому серцю, знижуючи рівень холестерину, зменшуючи запалення та підтримуючи загальний стан здоров'я серця. До прикладу, дослідження, яке провели серед жінок похилого віку, показало, що вживання таких овочів, як цвітна капуста, може запобігти атеросклерозу - основній причині інсультів та серцевих нападів.

Водночас цвітна капуста покращує й травлення, адже вміст клітковини в ній допомагає живити корисні бактерії у вашому кишківнику.

Ендрюс додала, якщо ви маєте запальне захворювання кишківника або синдром подразненого кишківника, цвітна капуста може допомогти зменшити їхній ефект на ваше самопочуття.

Кому не варто їсти цвітну капусту

Проте для багатьох людей цей овоч може викликати небажані відчуття, через що її споживання доводиться обмежувати, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям.

За словами фахівців, споживання цвітної капусти може спричиняти газоутворення через високий вміст FODMAPs, що означає ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли.

"Якщо ви ще не вживаєте цвітну капусту регулярно, почніть їсти її повільно і в невеликих кількостях, - порадила доктор медичних наук, дієтолог з клініки Клівленда в Огайо Крістін Кіркпатрік.

Ендрюс наголосила, що цвітна капуста може збільшити ризик утворення каменів у нирках, адже вона має оксалати, а саме сполуки, які можуть сприяти утворенню таких каменів.

"Якщо у вас в анамнезі є камені в нирках, можливо, вам доведеться обмежити споживання цвітної капусти", - зауважила вона.

Крім того, цей овоч може викликати алергію. Це трапляється рідко, але все ж є такі випадки. Це означає, що таким людям потрібно уникати цвітної капусти.

Які ще овочі корисні для вашого здоров'я

Раніше ми розповідали, чим корисна цвітна капуста та як її правильно використовувати. Багато хто думає, що рукола належить до сімейства салатів, проте насправді це капуста. Вона містить багато калорій, адже на 92% складається з води. Також вона має вітамін K, який зміцнює ваші кістки.

Крім того, якщо кожного дня їсти помідори, то це допоможе впоратися з гіпертонією без ліків. Також помідори допоможуть підтримувати гідробаланс, адже вони на 94% складаються з води.