За словами фахівців, краще вживати свіжі фрукти, ніж купувати підсолоджені напої, які містять велику кількість цукру.

Швидше за все, у вашому житті є люди, які живуть з діабетом 2 типу. Це хронічне захворювання, яке пов'язують з багатьма проблемами зі здоров'ям, серед яких високий кров'яний тиск, який можуть називати "тихим вбивцею". Проте якщо внести до свого раціону декілька простих змін на ранній стадії, то це може не лише знизити ризик розвитку хвороби, а й допомогти людині прожити довше та здоровіше життя. Ендокринологи розповіли для видання Parade про продукт №1, який гарантує, що ви захворієте на діабет, якщо будете його вживати.

Усі експерти з ожиріння, з якими поспілкувалися журналісти, висловили одну думку, що постійне вживання рафінованого цукру збільшує шанси захворіти на діабет, тобто хронічне захворювання, яке виникає через те, що підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або коли організм не може ефективно використовувати інсулін, який вона виробляє.

"Надмірне споживання солодких продуктів і напоїв може призвести до резистентності до інсуліну, що є ключовим фактором розвитку діабету. Але скорочення споживання цукру - це простий, але потужний крок в управлінні ризиком розвитку діабету", - пояснила доктор медичних наук, ендокринолог і викладач Центру довголіття ім. Прітікіна Марія Тереза Антон.

Доктор медичних наук, ендокринолог і головний лікар Found Реха Кумар також наголошує про це, особливо коли йдеться про підсолоджені цукром напої, а саме фруктові соки та газовані напої.

"Вони містять багато калорій і цукру, часто фруктози, яка є різновидом цукру, що призводить до резистентності до інсуліну", - додала вона, маючи на увазі стан, який може призвести до діабету.

За словами доктора Антон, постійне вживання солодкого або продуктів з високим вмістом вуглеводів може призвести до різкого підвищення цукру в крові, створюючи додатковий стрес для інсулінової реакції організму.

Фахівці стверджують, що рафінований цукор міститься у всьому: від консервованих фруктів та молочних десертів до упакованої випічки, тому краще обрати справжній свіжий фрукт, аби задовольнити тягу до солодкого, ніж купувати те, де є дуже багато такого цукру.

Доктор Антон каже, що варто уникати високооброблених вуглеводів та насичених жирів.

"Відмова від таких продуктів, як білий хліб, солодкі каші та смажена їжа, може сприяти загальному зміцненню здоров'я та зменшенню ризику розвитку діабету", - запевнила вона.

Натомість доктор Кумар радить збільшити споживання овочів, клітковини та нежирного білка. Якщо їсти невелику кількість салату під час обіду чи вечері, то таким чином ви отримаєте більше зелені, або ж можна вживати продукти, які багаті на клітковину, серед яких нут, овес, квасоля, яблука та груші.

Крім того, сидячий спосіб життя лише збільшує ризик захворіти на діабет

"Активні м'язи краще переробляють цукор", - зауважила фахівець.

Тому старайтеся робити щонайменше 150 хвилин активності помірної інтенсивності на тиждень або 75 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень. Це може бути будь-що - від ходьби та бігу до гри в теніс, піших прогулянок або їзди на велосипеді.

Попри те, що здорове харчування та фізичні вправи мають першочергове значення, доктор Антон зазначила, що дуже важливо управляти стресом та спати достатню кількість часу, а саме близько 7-9 годин кожної ночі.

"Хронічний стрес і недосипання можуть впливати на рівень гормонів і сприяти розвитку резистентності до інсуліну, тому комплексний підхід до здоров'я має важливе значення для профілактики діабету і сприяння загальному довголіттю", - підсумувала вона.

Вживання солодощів: як себе обмежувати та побороти

Як писав УНІАН, американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежити споживання цукру до 24 грамів на день, оскільки харчування з високим вмістом цукру може призвести до збільшення ризику серцево-судинних захворювань, збільшення маси тіла та навіть скорочення тривалості життя. Тому фахівці дали 10 дієвих порад, як перестати вживати багато солодощів.

Також вчені з Університету Монпельє закликали не їсти булочки на сніданок, адже це може впливати на зовнішній вигляд шкіри та мати довгостроковий вплив на статеві гормони. Французьким дослідникам вдалося з'ясувати, що люди, які їли на сніданок солодку булочку або круасан, вважаються не такими привабливими, як ті, хто почав снідати більш здоровими нерафінованими вулгеводами, до прикладу, тостами з цільного зерна та чаю без цукру.

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