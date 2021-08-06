51-річна жінка вирішила перевірити свій фарт після того, як її рейс на літак скасували.

У США жінка від нудьги купила лотерейні білети та виграла мільйон доларів. Американка Анджела Каравела з Канзас-Сіті, штат Міссурі, просто хотіла "згаяти час", бо її рейс на літак скасували.

Про це повідомило видання The Associated Press.

"У мене було відчуття, що після того, як мій рейс несподівано скасували, має відбутися щось дивне", - розповіла 51-річна жінка, якій пощастило виграти мільйон.

Американка пішла до супермаркету після того, як дізналася про скасування свого рейсу. Вона вирішила "скоротити час", тому купила декілька скретч-квитків. Один з білетів був виграшним - так жінка заробила собі мільйон доларів від нудьги.

Відомо, що жінка отримала не мільйон, а 790 тисяч доларів. Американка вирішила отримати свій виграш у вигляді одноразової виплати, з якої також потрібно сплачувати податки.

Читайте також"Виплюнь бандерівську бяку": у Росії вкрали популярний український мем про бабусю та котаМагазин, у якому американка купила свій щасливий білет, також отримав винагороду від лотереї The ​​Fastest Road. Крамниці надали бонусну комісію в розмірі дві тисячі доларів.

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Автор: Поліна Кузенко