Після польоту британського мільярдера Річарда Бренсона на орбіту його компанія оголосила дуже незвичну акцію.

Компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона, який минулого тижня вперше відправився в космічний політ, пропонує двом щасливчикам повторити його досвід.

Про це повідомляє Space.com.

Два місця в одній з наступних місій Unity розіграють на платформі Omaze, де поводиться і збір коштів для реалізації цієї ідеї. Сама участь у розіграші при цьому безкоштовна.

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Запуск очікується на початку 2022 року з космопорту Америка - стартового і посадкового майданчика VSS Unity, яке знаходиться в штаті Нью-Мексико.

При цьому учасникам програми необхідно відповідати низці вимог, серед яких повноліття і наявність документа про вакцинацію від коронавірусу.

У день польоту ракетополан VMS Eve доставить екіпаж на висоту близько 80 кілометрів, де вони протягом чотирьох хвилин зможуть відчувати невагомість. NASA, Збройні сили США і Федеральне авіаційне управління США офіційно визнають таку висоту вище межі космосу.

Після польоту Бренсона в Virgin Galactic надійшло близько 600 заявок від бажаючих полетіти на екскурсію в космос - вартість такої "путівки" становить близько 250 тисяч доларів.

Також УНІАН повідомляв про намір Річарда Бренсона побудувати готель на Місяці і створити багато космічних кораблів, щоб знизити вартість польотів у космос.

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Автор: Станислав Кожемякин