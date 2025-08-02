Незвичну горилу знайшли в Гвінеї, а потім Сніжок потрапив в зоопарк Барселони.

Сліпуча біла шерсть, рожева шкіра та пронизливий погляд. Сніжок був не схожим ні на жодну іншу горилу, яку світ коли-небудь бачив, пише IFLScience.

Історія цієї мавпи розпочинається 1 жовтня 1966 року, коли в джунглях Нко, Екваторіальна Гвінея фермери застрелили мавпу, коли побачили, як вона ість банани та каву. Виявилося, в руках в неї було дитинча, але не схоже на неї, а сніжно-біле.

Фермери забрали горилу до себе в село й назвали його "Біла горила". Через місяць тварину придбав відомий іспанський приматолог Жорді Сабатер Піанд і перевез до зоопарку Барселони. Саме тут йому й дали нове ім’я "Сніжок".

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В грудні 1966 року горилу-альбіноса показали публіці й його незвична зовнішність одразу ж викликала інтерес. Фото Сніжка потрапило на обкладинку березневого випуску журналу National Geographic за 1967 рік з надписом: "Сніжок, перша в світі біла горила".

Ветеринари діагностували у горили несиндромний окулокутанний альбінізм — генетичне захворювання, яке не дає клітинам виробляти меланін - пігмент, що зазвичай надає тварині її забарвлення.

Окрім незвичного зовнішнього вигляду, альбінізм також може спричинити проблеми із зором. Вказується, що обоє батьків повинні бути носіями мутованого гена, щоб їхня дитина була уражена цим захворюванням.

В матеріалі йдеться, що в 2013 році вчені з Інституту еволюційної біології в Барселоні вирішили дізнатися генетичну причину його альбінізму. Їм вдалося встановити, що в його генофонді був значний інбридинг ( схрещування близькоспоріднених організмів, - прим. Ред), що збільшувало ймовірність того, що нащадки матимуть альбінізм.

Один з дослідників зробив припущення, що дід Сніжка був носієм рецесивного гена альбінізму. Пізніше двоє його нащадків спарилися, в результаті чого Сніжок успадкував обидві копії гена і проявив цю рідкісну ознаку.

Під час перебування в зоопарку Барселони горила-альбінос завоював репутацію "буркотуна", тому певний час йому ветеринари призначали антидеприсанти.

Проте, як зазначається, вживання ліків не зашкодило його лібідо, оскільки в Сніжка народився щонайменше 21 нащадок від трьох різних самок, а згодом з’явилися й онуки.

В 2003 році Сніжка не стало у віці приблизно 40 років через рідкісну форму раку шкіри. Припускається, що вона могла бути пов’язана з відсутністю в нього пігментації.

Хоча серед горил й не зустрічалося більше альбіносів, проте, як пише видання, серед орангутангів також зустрічалася єдина в світі мавпа на ім’я Альба. Вона більшу частину свого життя провела в неволі, але зараз вільно живе в джунглях Борнео.

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