Учені дізналися, як хижаки переносять смертельні віруси від кажанів людині

Новий ланцюжок передачі вірусів від кажанів людині через хижаків виявили в Уганді.

У Національному парку королеви Єлизавети в Уганді вчені довго спостерігали за печерою, де мешкає колонія єгипетських криланів, - вид кажанів. Вони побачили, що різні види хижаків полюють на криланів просто в печері. А це означає, що віруси і хвороби, переносниками яких є кажани, передаються звірам, а вже через них - людям. Велику статтю про спостереження зоологів в Уганді опублікувало The New York Times.

У статті зазначається, що зняте зоологами відео дає багато візуальних підтверджень того, що різні ссавці та птахи тісно контактують з кажанами. Це означає, що у вірусів є безліч можливостей перенестися на нові види.

На відео, знятому біологом з Уганди Боско Атукватсе, потрапили 13 різних хижаків, які полювали на криланів у їхній печері. Серед них було великоп'ятнисті генетти, африканські цивети, африканські орли-рибалки, африканські скельні пітони, мавпи Л'Хоеста і бабуїни.

Відео дня

"Дивно, скільки тварин приходять їсти кажанів у цьому конкретному місці. По суті, це безкоштовна їжа для всіх у цьому районі", - прокоментував своє відео Атукватсе.

Єгипетські крилани - це фактично резервуар багатьох вірусів. Зокрема смертельного для людини вірусу Марбурга. Цей вірус, як і багато інших, може перейти безпосередньо до людини від кажана. Однак, деякі інші віруси стають загрозою для людини тільки після потрапляння в тіло іншої живої істоти, де проходить процес мутації. Такими проміжними господарями якраз і можуть стати хижаки, які харчуються криланами.

Тепер ученим належить з'ясувати, як потенційні віруси діють на хижаків. При цьому особливо уважно вони планують спостерігати за бабуїнами, які є сприйнятливими до зараження. Не виключено, що частина популяції буде заражена вірусом Марбурга і, можливо, загине.

Як кажани переносять коронавірус

Нагадаємо, що на початку року в Бразилії у кажанів виявили новий вид коронавірусу. Цей підвид вірусу схожий на штам Mers-CoV, який виділили 2012 року в Саудівській Аравії. За ці роки від Mers-CoV померли 850 осіб. Учені зазначили, що кажани мають бути під постійним епідеміологічним наглядом, оскільки є резервуаром багатьох видів вірусів.

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