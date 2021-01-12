Оперативнику не сподобалося, що сніговик біло-червоно-білого кольору, який символізує опозицію.

У Мінському мікрорайоні Чкаловський оперативник прийшов до квартири місцевої жительки і вимагав зняти з вікна намальованого сніговика і ялинку.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Усы Лукашенко".

"Сьома ранку в мікрорайоні Чкалівський: невідомий вимагає від жінки змити з вікна малюнок сніговика і ялинки, а після її відмови запрошує проїхати у відділення міліції», - йдеться в повідомленні.

На записі видно, що господарка квартири розмовляє з оперативником через двері.

"Я хочу зрозуміти, на підставі чого я повинна змивати малюнок?» - обурюється жінка.

"Якщо ви відмовляєтеся зараз знімати з вашого вікна малюнки біло-червоно-білого кольору... сніговика і ялинку...» - каже чоловік. У відповідь жінка знову запитує, чому вона їх повинна змивати, підкреслюючи, що малюнки намалювала її дитина, і вона бачить сніговика і ялинку саме в цих кольорах.

У відповідь оперативник пояснює, що нібито її "сніговик не зареєстрований".

Вибори і протести в Білорусі: що відбувається

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Денис Прядко