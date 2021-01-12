У Мінському мікрорайоні Чкаловський оперативник прийшов до квартири місцевої жительки і вимагав зняти з вікна намальованого сніговика і ялинку.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Усы Лукашенко".
"Сьома ранку в мікрорайоні Чкалівський: невідомий вимагає від жінки змити з вікна малюнок сніговика і ялинки, а після її відмови запрошує проїхати у відділення міліції», - йдеться в повідомленні.
На записі видно, що господарка квартири розмовляє з оперативником через двері.
"Я хочу зрозуміти, на підставі чого я повинна змивати малюнок?» - обурюється жінка.
"Якщо ви відмовляєтеся зараз знімати з вашого вікна малюнки біло-червоно-білого кольору... сніговика і ялинку...» - каже чоловік. У відповідь жінка знову запитує, чому вона їх повинна змивати, підкреслюючи, що малюнки намалювала її дитина, і вона бачить сніговика і ялинку саме в цих кольорах.
У відповідь оперативник пояснює, що нібито її "сніговик не зареєстрований".
Вибори і протести в Білорусі: що відбувається
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.
- В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
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