За попередньою інформацією, це саме той "вождь", який раніше стояв у центрі міста.

У Дніпрі частину пам'ятника Володимиру Леніну перетворили на сантехніку в туалеті.

Фото такого арт-об'єкта з'явилося на Facebook-сторінці Afisha Dnepra.

Зокрема, з руки "вождя" фактично зробили пісуар. А над унітазом у зливному бачку розмістили фотографію обличчя Леніна.

Де саме розташована така експозиція і чи функціонує вона за прямим призначенням, не повідомляється.

"Руку, від пам'ятника Леніну, що стояв у центі міста у Дніпрі, переобладнано під пісуар і зливний бачок з головою Леніна. Локація, де розташовано такий незвичайний арт-об'єкт, не розголошується", - йдеться в підписі до фото.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області невідомі встановили на клумбі бюст Леніна. В Харкові поліція змусила повернути на стіну мерії барельєф Леніна. А в Москві чоловік закликав Леніна встати.

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Автор: Катерина Комолова