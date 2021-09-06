У місті Подольськ, що на Одещині, невідомі встановили на клумбі бюст Володимира Леніна. Для чого це було зроблено та чи довго простоїть пам'ятник - наразі не відомо.
Про це у Facebook повідомила жителька Подольська Тетяна Дальчук.
Бюст встановили на клумбу неподалік мавзолею більшовика Григорія Котовського. Ймовірно, невідомі робили це вночі.
"Володимир Ілліч повернувся в міський парк Подольська (колишнє місто Котовськ Одеської області). Зрозуміло, що це чийсь жарт. Але виглядає дідусь дуже навіть нічого", - написала вона й оприлюднила відповідне фото.
Користувачі мережі жартують, що бюст Леніна схожий на "Їжачка у тумані" або ельфа, адже дуже смішно постає прямо з землі. Втім, без суперечок не обійшлося. Одні коментатори називають людей, які принесли скульптуру до мавзолею, "сепаратистами", а інші злісно пишуть, що це просто невдалий жарт.
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