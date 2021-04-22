22 квітня 2021 року - 151 рік від дня народження радянського диктатора. У народних анекдотах про Леніна руйнується його пропагандистський образ «доброго дідуся».

Сьогодні виповнюється 151 рік з дня народження організатора більшовицького перевороту - Володимира Леніна (Ульянова). Радянська пропаганда десятиліттями ліпила з кривавого диктатора образ "доброго дідуся", за держзамовленням про одіозного комуніста написано більше книг, ніж, наприклад, про Ісуса Христа.

Однак навіть за часів спроб встановити тотальний контроль над мізками жителів "імперії зла" - Радянського Союзу - люди сприймали цей "ленінський спам" в літературі та пресі із сарказмом, що відобразилося в сотнях анекдотів про "вождя", більш популярних, ніж його біографія і псевдодокументальні казки про його життя.

Читайте такожШість років затягували: на Миколаївщині знесли останнього Леніна (відео)У Росії мляво намагаються підтримувати культ особи Леніна, й сьогодні різними текстами та сюжетами про цього вічного «мешканця» мавзолею на головній площі Москви рясніють різноманітні ЗМІ. На нашу ж думку, ці анекдоти - єдиний прийнятний спосіб згадати про людину, що почала жахливий соціальний експеримент під назвою «Жовтнева революція» тривалістю у сімдесят з хвостиком років, за наслідки якого ми досі віддуваємося.

Анекдоти про Володимира Леніна

***

Дзержинський телефонує Леніну:

- Володимире Іллічу, коли розстрілювати робітників - до чи після обіду?

- Неодмінно до обіду! А обіди віддайте дітям - діти робітників голодують!

***

Одного разу Леніну надіслали телеграму з провінції: "Шкраби голодують".

- Хто, хто? - не зрозумів Ленін.

- Шкраби, - сказали йому - це нове позначення для шкільних працівників.

- Що за неподобство називати таким огидним словом учителя! - обурився Володимир Ілліч.

Через тиждень прийшла нова телеграма: "Вчителі голодують"

- Ось - зовсім інша справа! - зрадів Ленін.

***

- Дідусю, скажи, а Ленін теж в туалет ходив, гидив?

- Ну... гидив, звичайно. Але робив він це якось добріше, людяніше…

***

- Я Леніна живим бачив!

- А я - в труні!

***

Крупська виступає перед піонерами:

- Дорогі діти! Всім відома доброта Леніна. Я вам розповім такий випадок.

Сидить якось Володимир Ілліч на лавочці точить бритвочку, а поруч на лавочці сидить маленька дівчинка. Володимир Ілліч подивиться на неї, і знову точити. Ось Ленін поголився, пензлик вимив, знову бритвочку точить, на дівчинку поглядає. Потім бритвочку витер і поклав у футлярчик. А міг би й полоснути!!!

***

Продали росіяни американцям труну з Леніним. Американці поставили його на дах найвищого хмарочоса в Нью-Йорку. Ленін встає, озирається:

- Ну, десь так я собі комунізм і уявляв...

***

Йде Ленін, бачить - дівчинка плаче. Він і запитує:

- Чому ти плачеш, дівчино?

- Мені мама копієчку дала на хлібець, а я її загубила!

Зглянувся Ленін над дівчинкою і дав їй копієчку. А дівчинка все одно плаче.

- Чому ти все ще плачеш, дівчинка? - здивувався Ленін.

- А якби я не загубила копієчку, у мене б зараз було дві копієчки!

Не сподобалася Леніну буржуазна сутність дівчинки й забрав він у неї копієчку... А заодно і шапочку, і кофточку, й туфельки...

***

Приходять до Леніна робітники й скаржаться, що їсти нічого:

- Зніми продрозверстку, з голодухи весь овес з'їли, скоро, як коні, іржати будемо...

А добрий Ленін їм і відповідає:

— Що ви, товариші, обурюєтеся. Ось я вчора з'їв баночку меду - і не дзижчу...

***

Два старих більшовики:

- Пам'ятаєш, Васю, як ми брали зимовий?

- Гарячий був день!

- Так, погарячкували...

***

Ленін дуже любив плавати, але так жодного разу не потонув.

***

- Мамо, а чому Володимир Ленін у 50 років був добрим дідусем, а Володимир Путін – молодий, енергійний лідер?..

До речі, ці анекдоти добре ілюструють, яким насправді було "щасливе" життя в СРСР

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Автор: Григорій Бондар