Знятий орден чоловік хотів передати у спеціальний музей.

Харків’янин вирішив декомунізувати одну зі стін міської ради та зняв барельєф Леніна. Однак у поліції це розцінили за порушення і змусили повернути орден радянського вождя на місце.

Про це повідомляє місцеве видання Комментарии. Харьков.

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Сам чоловік свій вчинок порушенням не вважає, а називає демонтажем.

«Уже підійшли працівники поліції, які вважають це порушенням у 2021 році», – обурився містянин.

Правоохоронці змусили активіста написати пояснювальну записку, а співробітників мерії – повернути збитий барельєф на місце.

Видання зазначає, що про рішення декомунізувати стіну мерії чоловік заявляв ще кілька днів тому. Знятий орден він хотів передати у спеціальний музей. Також харків’янин закликав місцевих депутатів підтримати ініціативу.

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Автор: УНІАН