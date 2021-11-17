Пара не вимкнула камеру, тому очевидцями стали інші студенти й викладач.

У Львові студенти під час онлайн-лекції зайнялися сексом, не вимкнувши перед цим камеру. Відтак, за процесом спостерігали одногрупники та викладач.

Відео з’явилося у Telegram-каналі zahidwtf_official.

Читайте такожЕксперт пояснила, чому людей потягло на секс на вулиціОчевидці повідомили, що інцидент трапився під час онлайн-лекції у ЛНУ ім. Івана Франка. На ролику видно, як під час пари двоє студентів займаються сексом, не вимкнувши камери.

Водночас викладач не звернув на це увагу. Він продовжував вести лекцію, нагадавши про те, що студенти написали модуль, й поцікавившись, чи не виникло у них питань.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку одразу в кількох школах під час онлайн-навчання транслювали відео для дорослих. Ролики порнографічного змісту показували учням 5 класу кількох шкіл. Після цього до онлайн-уроку почали приєднуватися сторонні люди. Вони лаялися й гучно сміялися.

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Автор: Марта Гичко