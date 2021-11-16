Фахівці кіберполіції розглядають кілька версій того, як це могло статися.

У Луцьку одразу в кількох школах під час онлайн-навчання транслювали відео для дорослих. Інцидент розслідує кіберполіція.

Про це повідомляє ТСН.

Ролики порнографічного змісту показували учням 5 класу кількох шкіл. Після цього до онлайн-уроку почали приєднуватися сторонні люди. Вони лаялися й гучно сміялися.

Читайте такожУчитель надягав фото учнів на секс-ляльок і знімав з ними порноДиректор однієї зі шкіл одразу повідомив про інцидент кіберполіції та до департаменту освіти.

Представники департаменту освіти підтвердили журналістам, що відео для дорослих з'явилося одночасно в різних школах. Невідомі особи приєднувалися до онлайн-уроків під нікнеймами школярів.

Програмісти розглядають кілька версій події.

Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію до мережі. Або це зробив користувач, який спеціально роздав ці облікові записи,– розповів програміст Андрій Божко.

Наразі фахівці кіберполіції продовжують розслідувати інцидент. Водночас батьки занепокоєні, адже більшість школярів самостійно займаються уроками.

Як повідомляв УНІАН, новинна станція KREM в Спокані, штат Вашингтон випадково запустила порно під час трансляції прогнозу погоди.

Курйозний інцидент стався у вихідний день. Контент для дорослих транслювався протягом 13 секунд на моніторі за спиною ведучої.

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Автор: Марта Гичко