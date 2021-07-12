Книга була написана в 1688 році, а видана у 1704-му. У ті часи Шеффілдський собор ще був церквою і славився своєю бібліотекою.

Шеффілдський собор в Англії отримав посилку з книжкою "Віра та практика англіканської церкви", яку читач взяв із церковної бібліотеки у 1709 році.

Мешканка Уельсу знайшла цю книгу серед речей своєї померлої хрещеної матері.

У заповіті покійної зазначено, що "Віру і практику англіканської церкви" необхідно повернути до собору, повідомляє ТСН з посиланням на Sheffield Star.

Книга була написана в 1688 році, а видана у 1704-му. У ті часи Шеффілдський собор ще був церквою і славився своєю бібліотекою.

Читайте такожУ Польщі священики публічно спалили книжки про Гаррі Поттера (фото)

"Я намагаюся порахувати, яким міг би бути штраф для читача, - він дозволив би нам купити новий дах або щось ще", - пожартував заступник настоятеля собору Кейт Ферроу.

"Віра і практика англіканської церкви" стане перлиною в літературній колекції Шеффілдського собору.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко