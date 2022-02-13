Він віз двох неповнолітніх на електровелосипеді без будь-якої страховки та з порушенням правил.

В Одесі помітили чоловіка, який їхав проїжджою частиною на електричному велосипеді з двома дітьми, порушуючи правила дорожнього руху і ставлячи під удар життя неповнолітніх.

Відео опублікував один з одеських Telegram-каналів.

"Батька року було помічено на проспекті Гагаріна", - йдеться в підписі до ролика.

На знятих кадрах видно, як чоловік їде електровелосипедом, одна дитина сидить попереду нього, а друга позаду, обхопивши "водія" руками. Діти жодним чином не застраховані від падіння, а також, як і сам чоловік, без шоломів. При цьому на всіх надіті медичні маски.

Зазначимо, в Україні перевозити пасажирів на велосипеді заборонено, за винятком дітей до 7 років на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками.

У коментарях чимало людей обурилися такій поведінці чоловіка: "Порушення правил, немає захисту, ми в місті, там машини, а якщо дитина впаде на дорозі?". Кілька людей зазначили, що спостерігають схожу картину в місті не вперше. А дехто вдався до чорного гумору: "Щоб падати м'яко було, захист собі зробив".

Раніше УНІАН писав, як в Одесі п'яна жінка протаранила головою трамвай.

А в російському Томську ванна "втекла" від господаря і мало не збила дітей.

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