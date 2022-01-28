На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру батьку, з вини якого помер його 10-річний син. Хлопчик упав з велосипеда і тяжко травмувався, однак чоловік залишив дитину вдома і не звернувся до медиків.
Про це розповіли у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.
Трагедія сталася ще у 2019 році. Як встановило досудове розслідування, 22 грудня житель села Торське Лиманської об'єднаної територіальної громади дозволив 10-річному синові кататись на технічно несправному велосипеді, з якого той впав.
"Через необачність батька хлопчик отримав тупу закриту травму грудної клітини з розривом вени правої нирки. Проте, попри скарги дитини на погане самопочуття та біль, чоловік за медичною допомогою для сина не звернувся, чим створив реальну загрозу його життю та здоров'ю", - зазначили у прокуратурі.
Лікарів викликала лише мати хлопчика, коли 30 грудня приїхала по нього до свого колишнього чоловіка. Однак урятувати дитину вже не вдалось - того ж дня вона померла в реанімаційному відділенні міської лікарні.
Чоловіку повідомили про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки - ст. 166 КК України.
Раніше УНІАН писав, як у Рівненської області загинув 14-річний хлопець, який на велосипеді їхав через аварійний міст. Підліток пізно ввечері повертався додому і в якийсь момент впав.
А в Чернігівській області внаслідок падіння з велосипеда дорогою з дитсадка померла 4-річна дівчинка.