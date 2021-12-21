Постраждалу госпіталізували з травмою голови.

Нетвереза жінка в Одеса протаранила головою трамвай. Вона отримала травму голови.

Про це повідомляє прес-служба КП "Одесміськелектротранс" в Facebook.

Інцидент стався сьогодні близько 14:20 на вулиці Добровольського.

"21.12.2021 о 14:19 на Добровольського, 49 жінка, яка перебувала в нетверезому стані, намагалася перетнути відокремлену трамвайну колію в невстановленому для цього місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Рівному жорстоко побили фельдшера екстреної допомоги (відео)Відзначається, що постраждала протаранила середню бічну частину вагона. В результаті інциденту жінка отримала травми голови. Її доставили до медичного закладу.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі часто відбуваються курйозні та незрозумілі ситуації. 21 грудня поліція почала розслідування за фактом нападу на знімальну групу місцевого "7 каналу". Учасники ДТП намагалися зірвати роботу журналістів та погрожували їм фізичною розправою.

Напередодні на морському вокзалі в Одесі жінка викрала яхту і врізалася на ній в Пірс. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалася потрапити в Миколаїв. Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває в розшуку.

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