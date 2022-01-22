Наздогнати її вдалося тільки на дорозі, куди вона вилетіла по пішохідному переходу.

У російському Томську від чоловіка "втекла" акрилова ванна, яка на своєму шляху мало не збила кілька дітей

Як повідомляє Telegram-канал "Підйом", відео інциденту очевидці опублікували в соціальних мережах.

На кадрах видно, як чоловік біжить за ванною, яка котиться по слизькій дорозі з невеликого схилу. В один момент господар практично зловив її, але спіткнувся і ще сильніше підштовхнув, та так, що ванна набрала швидкість і ледь не збила дітей, що стояли на тротуарі: їм довелося відскочити в сніг.

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Зрештою зупинив "втікачку" замет на дорозі, куди вона вилетіла по пішохідному переходу. Власник акуратно покотив її назад.

Користувачів у соцмережах потішило те, що сталося: "Зимові Олімпійські ігри вважаю відкритими!", "Прямо як в Мойдодирі від мужика все втекло!", "І смішно, і страшно" - коментували росіяни.

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