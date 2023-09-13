Медик пояснив, який душ більш корисний для нашої шкіри та організму.

Більшість людей і досі не знають, коли потрібно приймати душ: ввечері, чи зранку. Лікар нарешті поставив крапку у цьому питанні.

Як пише Mirror, рекомендовано приймати душ не довше 10 хвилин, надаючи перевагу помірній температурі води, щоб уникнути подразнення. Існує ряд переваг і недоліків прийняття душу вранці та ввечері. Лікарі зауважують, що для організму добре приймати обидва, але загальна думка полягає в тому, що вечірній душ - найкращий.

За словами Арагона Джузеппе, лікаря загальної практики та медичного консультанта Prescription Doctor, все залежить від особистих уподобань. Втім, він вважає, що "вечірній душ вважається найкращим для гігієни та сприяє гарному нічному сну". Вечірній душ- найкращий спосіб розслабитися, допомагає зняти напругу від роботи чи тренажерного залу та "змити бруд за день". Люди після прийняття вечірнього душу мають міцніший сон та почуваються чистими.

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"Ваше тіло і ваше волосся можуть накопичувати повітряні алергени та подразники, бруд та пил, особливо в літні місяці. Тож якщо ви ляжете спати без душу, вони перенесуться на ваше ліжко та простирадла. Ці подразники можуть і не зникнути, а навпаки освоїтись у вашому ліжку, провокуючи нічну алергію", - пояснив він.

Експерт також додав, що відсутність душу вночі може спричинити такі проблеми, як роздратованість сухої шкіри та прищі.

Однак ранковий душ може допомогти відновити шкіру та стимулювати клітини крові. Вмивання вранці допомагає очистити шкіру від жиру, який накопичувався протягом ночі, але лікар-дерматолог Саша Кор з Beauty + Skin Clinic зазначила, що будь-який засіб для вмивання обличчя може вирішити це без душу.

Саша, яка також вважає вечірній душ кращим, зауважила: "Вечірній душ видаляє всі забруднення, які накопичилися на вашій шкірі протягом дня – жир, бруд, піт. Видалення цих забруднень може легко зробити, виконавши глибоке очищення під душем, тобто ви лягаєте спати з чистою та свіжою шкірою".

Нагадаємо, багато людей не знають, як правильно підтиратися - і не тому, що вони невігласи, а просто поколіннями закладена певна невірна послідовність дій. Вчені зараз б'ють на сполох - помилкові гігієнічні звички можуть призвести до фатальних наслідків.

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