З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили в пекло" вже 105 250 окупантів.

Російські окупанти похвалилися підбитою військовою технікою, ось тільки техніка була їхньою.

Один з військових РФ вирішив продемонструвати "подвиги" свого угруповання за день, показавши підбитий танк.

"З вами веселі хлопці з окопу. Це ми сьогодні вранці за*башили танк, на*уй. Був поганий настрій", - сказав він на камеру, тикаючи пальцем далі окопу.

Інший "герой" додав веселим тоном: "Так, танк виявився нашим".

Втрати Росії у війні з Україною – актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили до пекла" вже 105 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Найбільший "врожай" українські бійці зібрали на Лиманському і Бахмутському напрямках.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, до лютого 2023 року ресурс часткової мобілізації РФ себе повністю вичерпає.

Крім того, внаслідок удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовано десятки окупантів.

Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. Також зауважується, що в районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів.

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