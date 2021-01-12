Дівчина зуміла викликати поліцейських, а нападник втік, нічого з собою не забравши.

В австралійському Мельбурні чоловік у камуфляжі увірвався до притулку для тварин, зв'язав співробітницю та вимагав сказати йому, де кішки.

Читайте такожДвох австралійців найняли для сексуальної фантазії зі шваброю, але смороду переплутали будинокПро це повідомляє The Guаrdian.

Відомо, що австралієць був у військовому одязі, з шоломом і в масці. Він напав на 20-річну дівчину біля притулку і під дулом пістолета завів її до будівлі. Там він зв'язав їй руки та вимагав розповісти, де кішки.

Співробітниця зуміла викликати поліцейських, а нападник втік, нічого з собою не забравши.

Поліцейські повідомили, що злочинцеві приблизно 50 років. На цей час ніхто не розуміє, з якою метою він увірвався до притулку.

"Він запитував, де були кішки, і говорив про те, як багато вбивають тварин... Здається, він думав, що в притулку жорстоко поводяться з тваринами і вбивають їх", - розповів старший сержант Глен Круз.

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Автор: УНІАН