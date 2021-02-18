Київ знов потрапив у десятку міст з найбруднішим повітрям \ фото УНІАН
Столиця України 18 лютого опинилася у списку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.
Читайте такожЖителі Києва здали на екологічну утилізацію 6,5 тисячі новорічних ялинокЗа даними сайту iqair.com, станом на ранок 18 лютого Київ знаходиться у десятці міст світового рейтингу з найбруднішим повітрям.
Антирейтинг очолює Лахор (Пакистан) далі йде місто Скоп'є (Північна Македонія).
Київ знаходиться на 10-й позиції з показником 155 за норми 50.
iqair.com
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