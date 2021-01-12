Президент Володимир Зеленський розширив межі території національного природного парку «Верховинський».
Текст відповідного указу №2/2021 від 11 січня оприлюднено на сайті глави держави.
«До території національного природного парку «Верховинський» погоджено в установленому порядку включення 1695,5 гектара земель державної власності на території Івано-Франківської області, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство» і надаються національному природному парку у постійне користування», - сказано в указі.
У зв’язку з цим глава держави доручив Кабінету міністрів забезпечити внесення у шестимісячний строк в установленому порядку змін до положення про парк «Верховинський»; а також вирішення протягом 2021-2023 років питання щодо надання природному парку «Верховинський» у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності та проведення державної реєстрації речових прав на відповідні земельні ділянки.
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Також уряд має під час підготовки проектів законів про державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Верховинський» з урахуванням зміни меж його території.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Національний природний парк "Верховинський": розташування і територія
Національний природний парк «Верховинський» розташований на території Голошинської та Зеленської сільських рад в межах Верховинського району Івано-Франківської області.
До розширення його меж площа парку становила 12022,9 га.
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