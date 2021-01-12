У постійне користування парку «Верховинський» буде передано понад 1 тис. 690 гектарів земель.

Президент Володимир Зеленський розширив межі території національного природного парку «Верховинський».

Текст відповідного указу №2/2021 від 11 січня оприлюднено на сайті глави держави.

«До території національного природного парку «Верховинський» погоджено в установленому порядку включення 1695,5 гектара земель державної власності на території Івано-Франківської області, що вилучаються у державного підприємства «Верховинське лісове господарство» і надаються національному природному парку у постійне користування», - сказано в указі.

У зв’язку з цим глава держави доручив Кабінету міністрів забезпечити внесення у шестимісячний строк в установленому порядку змін до положення про парк «Верховинський»; а також вирішення протягом 2021-2023 років питання щодо надання природному парку «Верховинський» у постійне користування 1695,5 гектара земель державної власності та проведення державної реєстрації речових прав на відповідні земельні ділянки.

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Також уряд має під час підготовки проектів законів про державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Верховинський» з урахуванням зміни меж його території.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Національний природний парк "Верховинський": розташування і територія

Національний природний парк «Верховинський» розташований на території Голошинської та Зеленської сільських рад в межах Верховинського району Івано-Франківської області.

До розширення його меж площа парку становила 12022,9 га.

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Автор: Вікторія Токарєва