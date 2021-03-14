Раніше Сімферопольське водосховище повністю забезпечувало місто.

З березня 2020 по березень 2021 року практично повністю висохло Сімферопольське водосховище – одне з найбільших в окупованому Криму.

Порівняльні фото опубліковані на YouTube-каналі "Аргументи тижня Крим".

На них видно, до яких катастрофічних масштабів обміліла водойма.

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Жителі окупованого півострова відзначили, що вже протягом декількох місяців воду з Сімферопольського водосховища накопичують тільки на екстрені випадки. Зараз його запаси становить один мільйон кубічних метрів. Хоча раніше воно повністю забезпечувало місто.

Мінімальна кількість води в Сімферопольському водосховищі опускалася до 7% загального обсягу.

У зв'язку з цим окупаційна "влада" Криму стурбована прогнозом про посушливе літо у 2021 році.

Ситуація з водопостачанням в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху і обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Денис Прядко