Наразі екологи випускають їх у дику природу.

У Португалії вид крихітних равликів повернули з межі вимирання. Раніше вважалося, що наземні равлики острова Десерташ повністю зникли впродовж 100 років, проте фахівці змогли розводити їх у неволі після того, як вони знайшли крихітні популяції на острові Десерташ-Гранде в архіпелазі Мадейра, Португалія, пише Sky News.

Наразі понад 1300 равликів, які перебувають під загрозою зникнення, випускають у дику природу на сусідньому острові Бугіо.

Відомо, що рятувальні роботи розпочалися, коли екологи виявили два види равликів, які виживали на скелястих кручах пустелі Десертас-Гранде. У кожній популяції було знайдено менше 200 особин.

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"Вважалося, що вони були останніми у своєму роді, тому природоохоронці привезли їх до зоопарків Великої Британії та Франції, щоб врятувати цей вид. Шістдесят равликів розміром з горошину були доставлені до Честерського зоопарку, де фахівці розпочали унікальну програму розведення, спрямовану на збільшення їхньої чисельності. Обидва види були успішно розведені в неволі вперше в історії", - зазначили у матеріалі.

Водночас керівник відділу ектотермії Честерського зоопарку Джерардо Гарсіа наголосив:

"Коли равлики вперше прибули до Честера, майбутнє цього виду було в наших руках. Як зоозахисна спільнота, ми нічого про них не знали. Вони ніколи раніше не перебували під опікою людини, і нам довелося починати з чистого аркуша паперу і намагатися з'ясувати, що змушує їх рухатися - як доглядати за ними, як створити середовище, в якому вони могли б процвітати, і як заохочувати їх до розмноження".

За його словами, равлики були "на межі вимирання", проте тепер у них є "шанс повернутися". Спершу равлики були майже повністю знищені через інвазивних кіз, щурів та мишей. Тому експерти вирішили переселити їх на острів Бугіо, адже там вони будуть у більшій безпеці.

"Кожного равлика було індивідуально позначено крихітною кількістю інфрачервоної фарби, щоб за ним можна було ретельно спостерігати", - додали у Sky News.

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