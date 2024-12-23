На Одещині вже чекають на весняну міграцію птахів, зокрема на рожевих фламінго.

В Італії виявили рожеві фламінго, відомі також як "фенікси", які народилися і були "окільцьовані" у Національному природному парку "Тузловські лимани" (Україна, Одеська область).

Як повідомляє доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, про фламінго розповів італієць Сальваторе Селис, який зафіксував на батьківщині птахів з номером UA 06.

Науковець пояснює, що цей номер нанесено на спеціальні кільця, які торік вдягнули на лапки пташенят, що народилися в заповіднику.

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Італієць зазначає, що вже 17 років спостерігає за поведінкою фламінго, в тому числі "окільцьованих", щоб зрозуміти їхній міграційний шлях. За цей час він сфотографував понад 800 окільцьованих фламінго, з яких через кільце зміг дізнатися: "національність", місце народження, дату кільцювання, міграційні рухи.

"Серед них я зафіксував через фотооб’єктив фламінго, народжених в Іспанії, Франції, Туреччині та Італії. Минулого тижня з нашим другом Камілло Д'Анджело в Порто-Ботте італійській Сардинії ми сфотографували фламінго, який на наш подив та радість виявився українським. Крім того, один із 18 "окільцьованих" у 2023 році в Одесі у національному природному парку "Тузлівські лимани", - розповів дослідник.

Русєв наголошує, що є вкрай важливим отримувати таку інформацію з далекої Італії про птахів яких кільцювали в Україні. Як зазначає вчений, зараз на Одещині чекають на весняну міграцію птахів, зокрема на рожевих фламінго.

Науковець оприлюднив фото, на яких можна побачити фламінго з пташенятами, яких кільцювали у "Тузлівських лиманах". За словами Русєва, 3-4 з них зараз знаходяться в Італії. На інших світлинах - рожеві красені, яких зафіксував Сальваторе Селис.

Рожеві фламінго на Одещині

Нагадаємо, у 2023 році у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) вперше народилися майже дві сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також називають "феніксами".

Як повідомив тоді доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят.

Фламінго загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку - на межі великих Тузлівських лиманів - Шагани та Алібей. Фахівцям вдалося провести захід з кільцювання пташенят.

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