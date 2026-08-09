Спека майже висушила унікальне рожеве озеро на Миколаївщині (фото)

Значна частина озера зараз перетворилася на соляну пустелю.

У національному природному парку "Білобережжя Святослава" на Миколаївщині через спеку значно обміліло озеро Солонець-Тузли. Як повідомляє адміністрація парку, замість води на місці озера теперь шар солі.

"Спекотна й посушлива погода сприяє подальшому зниженню рівня води в озері Солонець-Тузли", – йдеться у повідомленні.

У міру того як вода відступає, на поверхні залишається самосадна сіль. Вона має переважно білий колір, однак місцями набуває характерного ніжного рожевого відтінку. Як пояснюють в парку, таке забарвлення пов’язане з мікроводорістю Dunaliella salina та рачком Artemia salina, які мешкають у солоних водоймах.

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Під час обходу парку вчені також зафіксували на території рожевих пеліканів, галагазів, мартинів, куликів-довгоногів, сиворакш, боривітра та луня очеретяного. Крім того, працівники парку виявили сліди перебування шакалів, дикого кабана, косулі та лисиці.

"Це унікальне природне явище вкотре нагадує про неповторну красу та цінність природних комплексів НПП "Білобережжя Святослава", які потребують нашої спільної турботи та збереження", – йдеться у повідомленні.

Природа України

Як писав УНІАН, у Національному парку "Гуцульщина" на Івано-Франківщині знайшли рідкісний гриб Свиняче вухо, занесений до Червоної книги України. Востаннє його виявляли тут у 2014 році, і лише тепер зафіксували нове місце зростання.

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