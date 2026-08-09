У Росії заявили про намір пробитися до Індійського океану

Також у Москві досі не відмовилися від ідеї докопатися до Аляски.

У Москві вивчають необхідність будівництва залізничного коридору до Індійського океану через проблеми з морською логістикою у Босфорі і Ормузькій протоці. Про це в інтерв’ю ТАСС заявив віце-прем’єр РФ Марат Хуснуллін.

"Залізничний вихід до Індійського океану теж потрібно розглядати. З огляду на ризики на Босфорі та в Ормузі можуть знадобитися альтернативні маршрути: через Туркменістан, Іран, Афганістан і Пакистан. Будь-які варіанти виходу до Індії підходять", – сказав він.

Також Хуснуллін не висловив заперечень проти ідеї будівництва тунелю між Чукоткою та Аляскою під Беринговою протокою.

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"Якщо буде економічне обґрунтування, чому б і ні? Сучасні прохідницькі комплекси здатні прокладати по 250–300 метрів на місяць. Технологічно це вже не фантастична ідея", – сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Разом з тим російський міністр зазначив, що перед початком будівництва цього грандіозного проєкту слід подумати, чи є в ньому взагалі економічний сенс.

"Пряме сполучення з Америкою саме по собі нічого не дасть, якщо через нашу територію до неї немає доріг", – також додав він.

Тунель на Аляску

Як писав УНІАН, божевільну ідею будівництва чи то тунелю, чи то мосту через Беренгову протоку від Чукотки до Аляски пропонував спеціальний посланник Путіна з питань міжнародного економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Спочатку ця ідея була озвучена восени минулого року після того, як під час скандальної зустрічі Путіна з Трампом на Алясці американський президент, на думку росіян, погодився змусити Україну капітулювати. Тунель, що з’єднує дві незаселені й нерозвинені пустки на околицях двох країн, пропонували назвати на честь Путіна і Трампа.

У червні цього року Дмитрієв заявив, що ідея не просто не забута, а її реалізація ось-ось почнеться. Щоправда, у США нічого не знають про те, що росіяни зібралися докопатися до Аляски.

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