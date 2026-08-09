Не бачили з 2014 року: в Карпатах знайшли надзвичайно рідкісний гриб (фото)

Знахідку виявили в національному природнеому парку "Гуцульщина".

У Національному природному парку "Гуцульщина" на Івано-Франківщині знайшли надзвичайно рідкісний гриб Свиняче вухо (Gomphus clavatus), включений до Червоної книги України. Про це повідомляє адміністрація парку на своїй сторінці у Фейсбук.

Зазначається, що вперше цей вид на території парку виявили у 2014 році на полонині Крами. І потім понад десять років нових осередків цього гриба на території парку не виявляли.

"Цього року гриб знайдено у хвойному лісі вище урочища "Стільці". Для Українських Карпат це надзвичайно рідкісний вид, тому кожне нове місце його зростання має особливу природоохоронну та наукову цінність", - повідомляють в національному парку.

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Як писав УНІАН, на місці колишнього Каховського водосховища формується унікальний природний ліс площею 65 тисяч гектарів, який уже має три яруси рослинності. Верби й тополі досягають понад шести метрів заввишки, створюючи стабільну екосистему, що дає прихисток іншим рослинам і тваринам. Науковці називають це явище найбільшим заплавним рівновіковим лісом у Європі та прикладом швидкого відродження біорізноманіття після екологічної катастрофи.

Також ми розповідали, що у Національному парку "Тузлівські лимани" на Одещині рожеві фламінго вже кілька років поспіль не можуть знайти спокійне місце для гніздування через шум війни. Зараз кілька сотень птахів тримаються у недоступній заповідній зоні, куди відвідувачам вхід заборонений.

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