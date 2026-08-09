Найстаріший президент у світі поїхав у коротке відрядження і зник на два місяці, - ЗМІ

Поль Бія пояснював від'їзд коротким приватним візитом в Європу, але вже два місяці перебуває за межами батьківщини.

Президент Камеруну Поль Бія, який є найстарішим чинним главою держави у світі, вже два місяці перебуває за межами країни, що викликало запитання щодо стану його здоров’я. Про це пише ABC News.

93-річний Бія, який очолює Камерун із 1982 року, залишив країну 7 червня. Тоді в його офісі заявили, що президент вирушив до Європи на "коротке приватне перебування". Однак поїздка затягнулася і стала однією з найдовших закордонних відсутностей глави держави.

Як розповідає видання, стан здоров’я Бії вже багато років є предметом спекуляцій. Президент регулярно проводить тривалий час у Європі, зокрема у Франції та Швейцарії, тоді як частину управлінських функцій у Камеруні фактично виконують представники його партії та члени родини.

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Конституція Камеруну прямо не забороняє президенту залишати країну на тривалий час. Водночас посада віцепрезидента в державі відсутня.

Через це опозиція характеризує ситуацію як управління країною на "автопілоті".

Лідер опозиції Ісса Тчірома Бакарі, який посів друге місце на президентських виборах у листопаді та раніше був союзником Бії, заявив, що серед населення поширене відчуття, що зі здоров’ям президента "не все гаразд". Він також розкритикував тривале перебування глави держави у Швейцарії.

"Дуже тривале перебування Бії у Швейцарії лише поглиблює цю нестачу легітимності та його відчайдушні спроби силою втриматися при владі", – сказав Тчірома, який нині перебуває у вигнанні в іншій країні.

Автори публікації нагадують, що майже пів століття правління Бії залишило неоднозначну спадщину. На півночі країни діє угруповання "Боко Харам", у західних регіонах триває сепаратистський конфлікт, а економічна стагнація сприяє розчаруванню значної частини молоді.

Бія прийшов до влади після відставки першого президента Камеруну Ахмаду Ахіджо, який керував країною з 1960 до 1982 року. У 2008 році конституційна поправка скасувала обмеження на кількість президентських термінів, що дозволило Бії залишатися при владі десятиліттями.

Нині він керує Камеруном довше, ніж прожила більшість громадян країни: понад 70% із майже 30 мільйонів жителів Камеруну молодші за 35 років. Якщо Бія залишатиметься на посаді до завершення нинішнього терміну, він залишить президентське крісло майже у 100-річному віці.

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