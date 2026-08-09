У Косово образились на Україну та зняли український прапор

Косоварам не сподобався візит Зеленського до Сербії.

У столиці частково визнаної держави Косово місті Пріштіна місцева влада зняла прапори України, які майоріли там від початку повномасштабного російського вторгнення. Відповідне відео та заяву оприлюднив мер міста Перпарім Рама.

"Державу Косово необхідно поважати. Коли Косово не поважають, столиця Пріштина реагує!" - написав він у соцмережі Фейсбук.

Дії Рами, вочевидь, є реакцією на візит президента України до Сербії цього тижня.

Відео дня

"Наші співчуття і солідарність завжди будуть на боці народів, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями. Адже ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність і право на існування як держави. Але жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косова та жертв його народу", - додав мер Пріштіни.

Проблема Косова

Косово проголосило незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року. Його визнали понад 90 країн світу (зокрема США та більшість держав ЄС), однак воно не є членом ООН. Сербія, Росія, Китай та низка інших держав вважають Косово автономною провінцією Сербії і не визнають його незалежність.

Україна офіційно не визнала незалежність Косова і послідовно підтримує територіальну цілісність Сербії. Не в останню чергу і для того, щоб не давати підстав для виправдання російської окупації Криму та Донбасу.

Попри це уряд Косово послідовно підтримує Україну в її обороні від російської агресії. Зокрема Косово надало Україні кілька пакетів військової допомоги.

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