Загиблі медузи буквально всіяли узбережжя Чорного моря в межах нацпарку.

У Національному природному парку "Тузловські лимани" (Одеська обл.) в результаті шторму на берег викинуло 1 млн медуз.

Про це в Facebook повідомив співробітник заповідника Іван Русєв.

За його словами, нещодавно у Чорному морі був шторм, і такі потужні прояви стихії трапляються нечасто.

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В результаті, сильні хвилі кардинально змінили берегову зону піщаного пересипу у нацпарку. У деяких місцях зникли широкі пляжі, сформувалися нові ділянки пляжної зони.

"Море зібрало і викинуло на пересип чимало сміття, яке співробітникам нацпарку доведеться прибирати. А найбільш яскравим проявом шторму було те, що вздовж всієї берегової лінії моря, в межах нацпарку, викинуло близько мільйона медуз-корнеротів", - написав Русєв.

Він зазначає, що медузи, як правило, не залучені до харчових ланцюгів природних екосистем моря і їх, за рідкісним винятком поїдання шакалами або воронами, ніхто з представників фауни не розглядає як корм.

"Але хвильові процеси моря скоро перетворять їх в біологічний пил, який і буде залучений в харчовий ланцюг морських і лиманних екосистем", - констатує фахівець.

Русєв також оприлюднив відповідні фото.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на території Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Корнероти (Rhizostomeae) – медузи, характерний вигляд яким надає опукла парасолька та масивні ротові лопаті з численними відростками. Можуть досягати в діаметрі понад 2 м.

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Автор: Лариса Козова