Мисливцю загрожує до 3-х років обмеження волі.

До трьох років ув’язнення отримає браконьєр за полювання на оленів в межах Чорнобильського екологічного біосферного заповідника.

Як повідомляє Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України, на території заповідника правоохоронці виявили голову оленя та скривавлені мішки з м’ясом.

"Ці тварини є малочисельними та знаходяться під охороною держави. Зараз, коли популяція оленів у Чорнобильській зоні тільки почала відновлюватись, браконьєри дозволяють собі так нахабно вдиратися на територію заповідника та знищувати фауну", - наголошується у повідомленні.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) КК України.

Мисливцю, згідно з діючим законодавством, загрожує до 3-х років обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що у Київської області у жінки зі скандалом вилучили новонароджене оленя, яке вона забрала додому.

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Автор: Інна Андаліцька