Поки викиди триватимуть, глобальна температура продовжуватиме зростати, попереджають експерти.

Концентрація парникових газів у атмосфері Землі в 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки.

Ця тенденція збереглася й в 2021 році, йдеться в оприлюдненій Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) доповіді щодо парникових газів (Greenhouse Gas Bulletin).

Зокрема, концентрація вуглекислого газу (CO2) в атмосфері в 2020 році досягла 413,2 ppm (часток на мільйон), що становить 149% від доіндустріального рівня. Концентрація метану (CH4) становить 262%, а оксиду азоту (N2O) - 123% від рівня 1750 року, коли діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі.

У звіті ВМО зазначається, що економічне уповільнення через COVID-19 помітно не вплинуло на атмосферні рівні парникових газів та темпи їхнього зростання, хоча відбулося тимчасове скорочення нових викидів.

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Поки викиди триватимуть, глобальна температура продовжуватиме зростати, попереджають експерти. Враховуючи, що CO2 залишається в атмосфері досить довго, нинішній рівень температури зберігатиметься протягом кількох десятиліть, навіть якщо викиди швидко зменшаться до чистого нуля.

Поряд з підвищенням температури це означає збільшення кількості екстремальних погодних умов, включаючи інтенсивну спеку та опади, танення льоду, підвищення рівня моря та закислення океану, що супроводжується довгостроковими соціально-економічними наслідками.

"Вуглекислий газ залишається в атмосфері століттями, а в океані - ще довше. Востаннє схожа концентрація CO2 на Землі була 3-5 мільйонів років тому, коли температура повітря була на 2-3°C теплішою, а рівень моря - на 10-20 метрів вищим, ніж зараз. Але тоді не було 7,8 мільярда людей", - зазначив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новою доповіддю ООН, пандемія COVID-19 не уповільнила процес зміни клімату, а викиди вуглекислого газу швидко відновлюються після тимчасового спаду через економічне уповільнення та не наближаються до цілей скорочення. Концентрація парникових газів у атмосфері продовжує залишатися на рекордно високих рівнях, що призведе до небезпечного потепління планети. Підвищення глобальної температури посилює руйнівні екстремальні погодні умови в усьому світі, що поступово впливає на економіку та суспільство.

Вчені зазначають, що відповідно до планів щодо зменшення викидів парникових газів, які подали майже 200 країн, світ не зможе досягти мети щодо обмеження глобального потепління на 2 градуси.

Нагадаємо, вперше про досягнення критичної концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі у ВМО повідомили у звіті в 2016 році. Тоді показник вперше перевищив 400 ppm за даними 2015 року. За словами метеорологів, востаннє рівень вмісту СО2 в атмосфері Землі регулярно підіймався вище 400 ppm у період від трьох до п'яти мільйонів років тому.

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Автор: Олександр Топчій