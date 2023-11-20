Вже стало очевидним, що поточний рік є найтеплішим за останні 125 тисяч років.

У п’ятницю, 17 листопада, в межах невпинного глобального потепління сталася тривожна "сигнальна" подія – середня температура на планеті ненадовго перетнула рубіж у 2 додаткові градуси до нормального температурного рівня для доіндустріальної епохи.

Як наголошує The Washington Post, це була разова подія, а не нова температурна "норма". Зазначається, що середня температура на планеті має перевищувати позначку у додаткові 2 градуси протягом місяців і років, щоб це стало новою "нормою".

"Але це яскраве нагадування про те, що клімат рухається на незвідану територію. У п’ятницю вперше повсякденні коливання глобальних температурних норм, які неухильно зростали десятиліттями, вивели планету за небезпечний поріг. Це сталося після місяців рекордного тепла, яке приголомшило багатьох вчених", – пише видання.

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Глобальні температури встановили локальні рекорди в липні, серпні, вересні та жовтні. Дані показують, що ця тенденція збереглася, якщо не прискорилася, до листопада.

Раніше вчені заявили, що 2023 рік, швидше за все, перевершить 2016 рік як найтепліший на земній кулі за всю історію спостережень і, ймовірно, стане одним із найтепліших періодів за 125 000 років.

Аналізи, опубліковані цього місяця, показують, що середні глобальні температури 2023 року, ймовірно, будуть на 1,3-1,4C вищими від температурної норми доіндустріального часу. А саме рубіж глобального потепління у 1,5 градуси вчені вважають важливою сигнальною позначкою, подолавши яку, людство зазнає катастрофічних проблем суспільно-економічного та політичного характеру через наслідки кліматичних змін.

Глобальне потепління – останні новини

Як писав УНІАН, жовтень став найтеплішим місяцем для всієї планети загалом за всю історію спостережень. За підрахунками вчених, середня температура на планеті була на 0,85°C вищою від середнього показника 1991-2020 років і на 0,4°C вищою від попереднього рекорду.

Також ми розповідали, що льодовики Гренландії тануть з безпрецедентною швидкістю. Нове дослідження показало, що льодовики і крижані шапки уздовж берегової лінії Гренландії з 2000 року відступали вдвічі швидше, ніж в XX столітті.

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