Крім того, в ВМО відзначили, що середня температура поверхні моря в жовтні склала 20,79°C, що також є найвищим показником.

На Землі в жовтні побито щомісячний температурний рекорд. Це продовжило ланцюжок з найбільш високих температур на планеті.

Як повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) з посиланням на дані служби зміни клімату Євросоюзу "Коперник", "жовтень став п'ятим місяцем поспіль з рекордно теплою глобальною температурою".

У звіті ВМО зазначила, що це був найтепліший жовтень за всю історію спостережень. "На 0,85°C вище середнього показника 1991-2020 років і на 0,40°C вище попереднього рекорду", - відзначили аналітики.

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Там підкреслили, що глобальна температурна аномалія стала другою за величиною серед усіх місяців, поступившись лише вересню цього року.

При цьому, за даними фахівців, з січня по жовтень, середня глобальна температура в цьому році є найвищою за всю історію спостережень: на 1,43°C вище середнього доіндустріального показника 1850-1900 років і на 0,10°C вище середнього десятимісячного показника 2016 року.

Крім того, в ВМО відзначили, що середня температура поверхні моря в жовтні склала 20,79°C, що також є найвищим показником за всю історію спостережень.

Глобальне потепління

Вчені і синоптики вже давно заявляють, що на Землю насувається шаленими темпами глобальне потепління. Так, в травні вони попереджали, що людство чекає найпекельніше літо. В результаті їх погноз здійснився. А днями вчені заявили, що цей рік "практично напевно" буде найтеплішим за останні 125 тис. років.

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