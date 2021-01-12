У Саудівській Аравії побудують еко-місто без автомобілів і доріг.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Як повідомляється, це буде лінійне місто без машин, доріг і викидів вуглецю.
Проект під назвою "Лінія" матиме в довжину 170 км. Будівництво планується почати в першому кварталі.
Місто планують побудувати "навколо природи". Очікується, що до 2030 року в місті буде мільйон жителів і 380 тис.робочих місць.
Всі повсякденні послуги можна буде знайти за п'ять хвилин ходьби від будинків, а поїздка з одного району в інший займе не більше 20 хвилин. У місті також буде знаходитися один з найбільших аеропортів у світі.
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