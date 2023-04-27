Біля 150 птахів затримались у нацпарку, хоча тут вони ніколи не гніздяться.

У національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли блискучі ібіси.

Про це повідомляє доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв у Facebook. За його словами, блискучих ібісів кожного року, з третьої декади квітня, можна бачити на мілинах Тузлівських лиманів, але цьогоріч, під час війни, велика кількість цих птахів затрималася у заповіднику.

"Біля 150 птахів затримались в нашому нацпарку на декілька днів, хоча тут вони ніколи не гніздяться. Весь день з ранку до вечора птахи присвячують пошукові поживи, невтомно блукаючи мілководдям Тузлівських лиманів, але погода зараз ім не сприяє і вони "заховались" від вітру та штормів на заповідних озерах академіка Зайцева", - розповів Русєв. За його словами, вони протикають товстий шар мулу своїми довгими і кривими, як шабля, дзьобами, щоб здобути їжу.

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За словами вченого, дзьоб блискучого ібіса (або коровайки) оснащений чутливими дотикальними рецепторами, що дає їм змогу безпомилково намацати і схопити здобич. В меню коровайок входять всілякі багатощетинкові черваки, рачки, молюски, водяні комахи, а також мальки риб.

На ночівлю ібіси влаштовуються в кронах дерев або на кущах і заломах очерету. У польоті зграя коровайок тримає кільватерний лад: птахи летять, струнко витягнувшись та коротко й енергійно змахують крилами.

Коровайки в місцях гніздування, зазвичай, живуть у великих колоніях. Вони мирно вживаються із чаплями і малими бакланами.

Тузлівські лимани - останні новини

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на Одещині. Парк створили у 2010 році, його площа сколадає 27 865 га.

Восени начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв повідомляв, що через війну у них не змогли гніздуватися червонокнижні птахи.

Водночас деякі птахи залишилися на зиму у парку. Русєв пояснив, що це відбувається через розбалансування клімату, війну та з інших причин.

Крім того, у грудні він заявив про загибель тисяч птахів та тварин через використання фермерами отрутохімікатів.

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