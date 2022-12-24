Птахи дезорієнтовані змінами клімату та війною.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) на зимівлю залишились птахи, які дезорієнтовані змінами клімату та війною РФ на території України. Вони можуть загинути.

Доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв повідомив у Facebook, що зараз до парку на зимівлю вже прилетіло багато птахів, серед яких різні види качок, гусей, лебедів. Він акцентує, що серед них є й ті види, родичі яких у цей час традиційно вже давно на зимівлі в Африці або у Середземномор'ї.

"Однак в останні роки через розбалансування клімату, внаслідок незначного похолодання, відлиг, наявності доступного ще корму у нас у нацпарку, а зараз і під впливом війни рашистів проти України, все це дезорієнтує деяких птахів і вони продовжують залишатися на зимівлі у нацпарку", - написав вчений.

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Серед них - перепела, багато великих білих чапель, куликів - побережників чорногрудих і що буває вкрай рідко – десяток чоботарів.

"А співробітник нацпарку вчора ще бачив і світлокрилого крячка. Якщо настане різке похолодання, ці птахи від неможливості дістати корм і переохолодження, ослабнуть і стануть природною жертвою хижих ссавців і птахів, що постійно патрулюють у нас, серед яких найефектніший і пильніший - орлан білохвіст", - додав Русєв.

"Тузлівські лимани" - ситуація у заповіднику

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Був створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

Нещодавно стало відомо, що у національному природному парку зафіксована масова загибель птахів. Міндовкілля вже звернулося до правоохоронних органів. Окрім цього, у заповідник з тундри прилетіли червонокнижні лебеді, а також пелікани.

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